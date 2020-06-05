РИАМО - 5 июн. Столичные операторы каршеринга и компании такси с 15 июня могут подавать заявки на получение субсидий, им оказывают материальную помощь для возмещения части затрат на оплату кредитов и лизинга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 26 июня заявку на возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве или предоставляют услугу каршеринга», - сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В текущем году на компенсацию лизинга в столице предусмотрено 283 миллиона рублей.

Узнать о порядке предоставления субсидии, а также получить формы заявки и расчета размера субсидий можно на едином транспортном портале или по электронной почте: taxi@mos.ru.