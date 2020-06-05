РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске в индустриальном парке «Коледино» находится 65 резидентов, они занимают 75% площади территории, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

«Всего в Подольске четыре индустриальных парка - «Коледино», «Валищево», «Сынково» в бывшем Подольском районе и технопарк «Подолье» в самом городе. Технопарк «Подолье» заполнен на 100%, «Валищево» - на 85%, остался всего один земельный участок, но уже и на него есть инвестор. В парке «Сынково» разобрали 70% дучастков, в том числе для технопарка «Индастриал Сити» для малого бизнеса, проект планируется завершить во второй половине 2020 года . В парке «Коледино» занято около 75%», - сказал Шляхтин.

По его словам, технопарк «Коледино» площадью 10 гектаров нашел основных резидентов, свободные земельные участки составляют примерно 25%. На сегодняшний день порядка 65 резидентов находятся в разной степени проектирования или строительства своих зданий.

Все свои складские площадки сейчас переводит на территорию технопарка «Коледино» производитель риса и дистрибьютор продуктов питания «Мистраль». В настоящее время в Подольске устанавливают оборудование для очистки поступающего сырья и производства хлебцов.

На территории технопарка самым крупным резидентом является распределительный центр Wildberries. Компания построила складские помещения на участке площадью 150 тысяч квадратных метров и ведет работы по созданию дополнительной четвертой очереди складов общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Всего планируется использовать 200 тысяч квадратных метров для работы предприятия.

«Возле центра компания Wildberries планировала построить жилье и детский сад для сотрудников. Но участок, который она приобрела, обременен линиями электропередач. В общей сложности необходимо около 200 миллионов рублей затратить на то, чтобы вынести линии ближе к краю их участка. Электро-, газо- и водоснабжение имеет свою санитарную зону. Поэтому на участке для жилья остается мало места. Но будем решать этот вопрос», - добавил Шляхтин.

Также на территории парка «Коледино» завершается реализация инвестиционного проекта по строительству хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский». Пуск первой очереди произойдет в сентябре-октябре 2020 года. Для реализации проекта создано новое юридическое ООО «Коломенское поле». На производстве создадут порядка 1,4 тысячи рабочих мест.