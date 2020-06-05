РИАМО - 5 июн. Фотографы и ведущие московских свадеб рассказали РИАМО, что количество заказов у них заметно снизилось в период самоизоляции в Московском регионе, но некоторым все-таки удалось поработать на офлайн-торжествах.

«У моих коллег свадьбы бывают, но это большая редкость. Сам я в Подмосковье на самоизоляции, свадеб у меня нет. Те, что были, переносятся», - сказал фотограф Игорь Елагин.

Он отметил, что большинство молодоженов переносят съемки на июль, надеясь на окончание режима самоизоляции. Сам фотограф решил не менять на время пандемии профессию. Недавно к нему в Московскую область приезжали модели на фотосессию, также есть заказы и на дальнейший период.

Ведущий и актер Владимир Плахтий, который проводит свадьбы в Московском регионе, рассказал, что ему довелось провести свадьбу, несмотря на режим самоизоляции.

«Мне посчастливилось провести офлайн свадебную регистрацию. Там был коттедж и 25 человек гостей. Молодожены официально зарегистрировались в ЗАГСе, а затем приехали в огромный дом, где я уже провел постановочную свадебную церемонию бракосочетания», - сказал Плахтий.

По его словам, большинство свадеб переносится на август и осень, поэтому многие его коллеги обеспокоены тем, что приходится возвращать предоплаты. Сам ведущий планирует закрыть ИП, так как организация не приносит доход, а пособие по безработице даст хоть какую-то финансовую поддержку.

«Я решил проводить время с пользой на самоизоляции, поэтому начал учиться! Занимаюсь английским на онлайн-уроках. Также занимаюсь на курсах скорочтения», - поделился он.

Фотограф и видеограф Денис Солодов рассказал РИАМО, что люди продолжают оставлять заявки на съемку на различных ресурсах, а потом отказываются от нее.

«Первые 1,5 месяца была совсем беда по заказам съемок. Только под конец апреля заказы ожили. Поначалу были больше по видео, в мае стали появляться и заявки на фотоуслуги», - сказал Солодов.

По его словам, в основном заказывают предметную съемку, а также портреты сотрудников для офисов.

Он отметил, что некоторые фотостудии, в которых проводились съемки, закрылись, так как им нечем платить аренду.

Ведущий мероприятий Дмитрий Дрюнин сказал, что во время самоизоляции занимается копирайтингом и рерайтингом, потому что оставаться в профессии на данный момент нет смысла.

«С момента введения карантина заявок на проведение мероприятий не было ни на весну, ни на лето. Одну-две считать не будем. Осенние даты молодоженами также не рассматриваются», - подчеркнул Дрюнин.