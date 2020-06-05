РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. На портале «Добродел» завершилось голосование за проекты жителей городского округа Люберцы в рамках инициативного бюджетирования, в общей сложности за проекты проголосовали 10 618 пользователей, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«На «Доброделе» было зарегистрировано 39 проектов, сформированных депутатами Мособлдумы совместно с активными люберчанами. Все желающие могли отдать свой голос за инициативу, которая, по их мнению, должна быть реализована в округе. По результатам голосования все 39 проектов прошли первый этап конкурса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что до 8 августа муниципальная конкурсная комиссия проведет отбор проектов.

«В случае принятия положительного решения инициативы люберчан будут направлены на региональный этап конкурса», - отметил глава округа.

Мониторинг реализации каждого проекта проведут авторы инициатив.