РИАМО - 5 июн. Власти Москвы приняли решение о проведении комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений для полного устранения неприятных запахов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) занимают территорию площадью 173 гектара в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. В последние годы на объекте проводилась значительная модернизация, что позволило ощутимо улучшить ситуацию.

«Это весьма старые очистные сооружения советского периода. <...> Мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города по своей мощности», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в результате реконструкции Люберецких очистных сооружений радикально улучшат качество очистки сточных вод и окончательно устранят неприятные запахи. Работы на объекте пройдут в пять этапов с 2020 по 2023 год.

Важнейшей задачей реконструкции является именно устранение неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений. Для этого в 2013-2017 годах было применено комплексное технологическое решение – перекрытие основных источников запаха: первичных отстойников сточных вод, подводящих каналов, приемных камер, песколовок и илоуплотнителей. В общей сложности было перекрыто 73,4 тысяч квадратных метров открытых поверхностей.

Кроме того, мэр поздравил горожан с Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога, которые отмечаются в пятницу.

«Мы добились огромных успехов — за последние 10 лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы снизилась в 1,3-2,3 раза. Значительно уменьшились выбросы парниковых газов. Чище стала Москва-река и другие водоемы. В городе было высажено около 8 миллионов новых деревьев и кустарников», — резюмировал Собянин.