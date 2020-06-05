РИАМО - 5 июн. Следователи предъявили членам Таганской организованной преступной группировки окончательные обвинения в убийстве Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Данное преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Игоря Жирноклеева, а затем и ряда других участников.

«Обвиняемыми в разные годы совершены: убийства генерального директора ОАО «Роспищепром» Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На сегодня следствием предъявлены окончательные обвинения двум организаторам ОПГ — Жирноклееву и Рабиновичу, а также десяти участникам сообщества.

Кроме того, один из установленных членов преступного сообщества находится в международном розыске, еще одному фигуранту уголовного дела окончательное обвинение предъявят после его выздоровления.

В скором времени обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.