РИАМО - 5 июн. Возведение школы на 550 мест на улице Лебеденко в Западном микрорайоне Тучково Рузского городского округа планируют завершить в декабре этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство идет с соблюдением стандарта организации работы на площадках, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«В настоящее время на объекте более 90 человек. Выполняются работы по устройству фасада и кровли, монтажу внутренних и внешних инженерных сетей. Вскоре планируется приступить к благоустройству территории. Строительство в графике», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проекту, в трехэтажном здании школы площадью около 11 тысяч квадратных метров, помимо учебных классов, предусмотрено размещений лабораторий, мастерских, столовой с обеденным залом, спортивного зала с раздевалками, актового зала, библиотечного центра, медицинского пункта, а также административных и иных помещений.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Планируется провести комплексное озеленение школьной территории.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.