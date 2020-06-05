РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В поселке Красково подмосковных Люберец на Вокзальной улице устранили провал дороги, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель главы администрации округа Родион Грошевик.

В соцсетях появилась фотография дорожного провала на Вокзальной улице.

«Проведены все необходимые работы. Дорожный провал устранен», - сказал Грошевик.

В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.