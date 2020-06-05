РИАМО - 5 июн. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Коломенский городской округ, где проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха Запрудского парка, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Проект благоустройства предусматривает восстановление классической планировки прогулочных дорожек с размещением лавочек, урн и устройство освещения - стилизованных исторических светильников.

«В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Коломне создадим зону тихого отдыха «Запрудский парк». Благоустройство будет вестись с минимальным вмешательством в природу», - отметил Хайкин.

Кроме того, у пруда установят ротонду и новую детскую игровую площадку. В целях безопасности появится система видеонаблюдения. Кроме того, площадку планируют озеленить по всей территории.

Работы по благоустройству идут с соблюдением безопасности по недопущению распространения коронавируса.

Помимо этого, в Коломенском округе в этом году начнется благоустройство территории рядом с Бобреневым монастырем.

В прошлом году в Коломне благоустроили место обнаружения фундамента часовни Александра Невского. В рамках благоустройства фундамент накрыли антивандальным стеклом для защиты фундамента, над которым установлен навесной, полупрозрачный мост из решетки для осмотра часовни и навесная, полупрозрачная смотровая площадка с пандусом из решетки.

Проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года.