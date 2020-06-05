РИАМО - 5 июн. В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве на площадке «Библиотека» 7 июня в 18:45 будет объявлен лонг-лист первой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино «Русский детектив», говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

В рамках мероприятия обсудят вопрос востребованности современной детективной прозы для экранизаций. В обсуждении примут участие члены жюри премии — журналист и писатель Сусанна Альперина, а также кинокритик Егор Москвитин.

«В рамках мероприятия будет презентован лонг-лист премии, который станет доступен для народного голосования 10 июня на читательском рекомендательном сервисе LiveLib», — говорится в сообщении.

Подробнее о премии можно узнать на сайте (http://premiya.rudetective.tv). Аккредитоваться на мероприятие можно на сайте (http://книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф/).