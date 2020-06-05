РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске на территории индустриального парка «Коледино» после ввода в эксплуатацию хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский» создадут музей и интерактивную зону для туристов, где будут проводить мастер-классы по приготовлению выпечки и сладостей, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов.

На территории индустриального парка «Коледино» в Подольске завершается реализация инвестиционного проекта по строительству современного хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский». В августе планируется его ввод в эксплуатацию, пуск первой очереди произойдет в сентябре-октябре 2020 года. Так как это значимый инвестпроект, и предприятие будет поставлять продукты, строительство в период пандемии не приостанавливали. Для реализации проекта создано новое юридическое ООО «Коломенское поле».

«Новая площадка в Подольске позволит создать для туристов музей и интерактивную зону, где для посетителей всех возрастов будут проводить мастер-классы по приготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий. На кондитерском производстве построят специальную зону на втором этаже, с которой можно будет наблюдать за стадиями приготовления продукции на производстве, и где можно учиться делать сладости самостоятельно. Пока таких интерактивных зон нет ни на одной площадке отрасли», — сказал Козлов.

Предприятие планирует начать выпускать сахарное печенье, шоколадно-вафельные конфеты, круассаны, рогалики, зефир и другую продукцию. Расширение производственных площадей позволит также самим создавать начинку для кондитерских изделий и контролировать качество сырья на всех этапах производства.

Под маркой комбината выпускается более 30 наименований хлебобулочной и 10 наименований кондитерской продукции.