РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители подмосковных Люберец могут поучаствовать в режиме онлайн в марафоне «Тотального диктанта» 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«6 июня жители городского округа Люберцы могут присоединиться ко второму онлайн-марафону «Тотального диктанта». Гостями марафона станут телеведущая и журналистка Фекла Толстая, лингвист Максим Кронгауз и писательница Дина Рубина», - говорится в сообщении.

В прямом эфире они обсудят, как меняется русский язык в связи с развитием интернета. Также спикеры разберут популярные поисковые запросы о русском языке. «Тотальный диктант» и Google проанализировали запросы «как пишется» и попросили филологов рассказать о правилах, в которых жители России путаются чаще всего.

«В 11:00 начнется «рецидивный» диктант, а в 13:30 — лингвистический квиз», - отмечается в материале.

Узнать все подробности можно на сайте: http://dictant.site/totalnyj-diktant-onlajn.html.