РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске завершается строительство современного хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино», его ввод в эксплуатацию позволит увеличить объем производства и расширить ассортимент продукции, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов.

Самые известные торговые марки комбината ЗАО БКК «Коломенский»: «Шоколадница», вафли «Коломенское», «Ржаной край», «Даниловский», «Мастер Пирогов». Завод работает со всеми крупнейшими сетями России, география поставок охватывает всю страну, а также дальнее и ближнее зарубежье. Под маркой «Коломенское» выпускается 35 наименований хлебобулочной продукции. На территории индустриального парка «Коледино» завершается строительство новой производственной площадки ООО «Коломенское поле» по выпуску хлебобулочной и кондитерской продукции.

«Сейчас устанавливаются три хлебобулочные линии производительностью 60 тонн в сутки и одна кондитерская. В финале через 1,5 - 2 года здесь будет построен завод по формуле 9+9 - одинаковое количество хлебобулочных линий и кондитерских. Мощность пуска осенью 2020 года составит 180 тонн хлебобулочных изделий и 45 тонн кондитерских изделий в сутки. Финальная мощность к концу 2022 года предполагает около 450 тонн хлебобулочных и порядка 250 кондитерских изделий. Раньше мы занимались только вафельной продукцией, на новой площадке добавим уже сахарное печенье, шоколадно-вафельные конфеты, круассаны, рогалики, зефир и другую продукцию», - сказал Козлов.

По его словам, расширение производственных площадей позволит также самим создавать начинку для кондитерских изделий и контролировать качество сырья на всех этапах производства. В частности, ее используют при создании вафель с фруктовыми начинками, которых еще нет на российском рынке. Также на производстве начнут самостоятельно делать шоколадные смеси с какао-маслом без его заменителей.

Предприятие на полной загрузке будет перерабатывать более 250-300 тон муки ежесуточно. Холдинг поставляет хлебобулочные изделия в Москву, область и ближайший ЦФО. ЗАО БКК «Коломенский» является правопреемником хлебозавода №15, который был запущен в эксплуатацию 24 декабря 1956 года. Он также входит в число ведущих хлебопекарных компаний России, занимая седьмое место по обороту. Также комбинат является одним из лидеров рынка Москвы — второе место по обороту. Старт производства запланирован на второй квартал 2020 года.