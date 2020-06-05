В этом году в Московской области плановые отключения горячей воды пройдут в период с 1 июля по 31 августа. Продолжительность отключения не будет превышать 14 дней, а в отдельных городских округах составит 10 дней.

Жители региона могут ознакомиться с графиком для своего дома, вбив адрес в строку ниже. Заодно можно посмотреть, когда отключат горячую воду в доме у родственников, и поделиться информацией с ними.

Как пройдет отключение горячей воды в Подмосковье в 2020 году>>