РИАМО - 5 июн. Лауреатами премии Москвы в области архитектуры и градостроительства стали пять проектов, впервые в список победителей вошел объект транспортной инфраструктуры и проект, реализуемый в рамках программы реновации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего поступило 106 заявок — это рекордное количество за три года действия премии. В итоге в финал вышли 40 номинантов.

«Каждый год по числу заявок на премию и составу проектов мы можем видеть, как развиваются разные сегменты рынка недвижимости Москвы, по какому пути идет архитектурная мысль и как наши коллеги видят перспективы города в сфере проектирования», — отметил главный архитектор Москвы, председатель жюри Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что этот год не стал исключением. В этом году выделили номинацию транспортных проектов — впервые жюри был отмечен проект, входящий в программу реновации.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения» победил проект «Транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления» победу одержала общеобразовательная школа в Троицке.

Участник программы реновации с проектом «Жилой дом на улице Бауманской, владение 47/1» стал лауреатом номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарткласса».

Комплекс апартаментов с подземной автостоянкой на улице Нижняя Масловка назвали лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта коммерческого назначения.

А в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивно-зрелищного назначения» победителем стал Дворец художественной гимнастики в «Лужниках».

Архитектурную премию Москвы утвердили три года назад. Награда присуждается за разработку наиболее качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.