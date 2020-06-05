РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 июн. В городском округе Щелково библиотеки начали принимать и выдавать книги, однако это можно сделать только по предварительной записи, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Библиотеки городского округа начинают свою работу, однако пока в ограниченном режиме и по предварительной записи», - говорится в сообщении.

Уже начали работать Щелковская городская библиотека, Щелковская центральная библиотека и Щелковская детская библиотека.

С 8 июня начнут работать Щелковская библиотека семейного чтения и Щелковская юношеская библиотека. С 10 июня можно будет записаться в Гребневскую сельскую библиотеку, а с 16 июня в Литвиновскую сельскую библиотеку.