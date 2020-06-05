РИАМО - 5 июн. Число пассажиров в общественном транспорте Подмосковья увеличилось на 27% по сравнению с предыдущей неделей, в дальнейшем также прогнозируют увеличение количество пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы.

«В общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 63% по сравнению с началом марта. Число школьников в автобусах области сократилось на 99%, а льготных категорий граждан — на 71%», — говорится в сообщении.

В общественном транспорте региона необходимо надевать маску. Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке.

Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести в автобусе или на автостанции.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806