РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июн. В подмосковных Котельниках включили освещение на стадионе «Здоровье», которое отключили на время карантина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На минувшей неделе восстановили работу стадиона «Здоровье» в микрорайоне Белая Дача, отключенного от энергоснабжения на период карантина», - говорится в сообщении.

Также за неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающая организация «НОРЕНС Групп» очистила 44 опоры освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы в микрорайонах Силикат и Ковровый.

Также отремонтировали 15 светильников и четыре заменили в микрорайоне Белая Дача, на улицах Кузьминская и Новая, в микрорайоне Силикат. Кроме того, проведены ревизия и профилактические мероприятия на воздушной линии электропередач общей длиной порядка 320 погонных метров в микрорайонах Южный, Ковровый и Силикат, выполнен комплекс мероприятий по устранению провисания проводов линии электропередач и крепежу ослабленного бандажа на улице Новая.