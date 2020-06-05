РИАМО - 5 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить на шесть месяцев действие льготных парковочных разрешений для операторов каршеринга, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Это поможет компаниям сократить убытки, связанные с пандемией, а также сэкономить около 427 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Столичный каршеринг с 25 мая частично возобновил работу. В настоящий момент невозможен краткосрочный прокат на одну-две поездки, арендовать машину разрешается на срок не менее чем на 5 дней.

Требования о минимальном сроке аренды будут контролировать с помощью единой навигационной системы Москвы.