РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске новое хлебобулочное и кондитерское производство БКК «Коломенский» планирует создать более 1,4 тысячи рабочих мест со средней заработной платой около 50 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

На территории индустриального парка «Коледино» в Подольске завершается реализация инвестиционного проекта по строительству современного хлебобулочного и кондитерского производства ЗАО БКК «Коломенский». В августе планируется его ввод в эксплуатацию, пуск первой очереди произойдет в сентябре-октябре 2020 года. Так как это значимый инвестпроект, и предприятие будет поставлять продукты, строительство в период пандемии не приостанавливали. Для реализации проекта создано новое юридическое ООО «Коломенское поле».

«На ООО «Коломенское поле» будет создано порядка 1,4 тысячи рабочих мест. Заработная плата в среднем составит 50 тысяч рублей. Это большое подспорье для муниципального бюджета, который в основном состоит из налога на доходы физических лиц. Соответственно власти поддерживают таких инвесторов и стараются всеми возможными способами им помогать в различных вопросах, в том числе по электричеству, газо- и водоснабжению», - сказал Шляхтин.

По словам генерального директора БКК «Коломенский», руководителя одноименного булочно-кондитерского холдинга, включающего в себя компанию «Дедовский хлеб» и специально созданное для реализации проекта ООО «Коломенское поле», Дмитрия Козлова, в основном потребуются операторы автоматизированного оборудования, наладчики, слесари - люди, которые будут работать с высокотехнологичным оборудованием. Также на высокотехнологичный склад нужны подборщики, операторы погрузки-разгрузки.

Набор сотрудников уже начался. Информация размещена на порталах по поиску работы. В ближайшее время планируется организовать обучение первых сотрудников. Персонал будет работать с оборудованием ведущих мировых производителей. На работу сотрудников будут возить на корпоративном транспорте. При подборе предпочтение будут отдавать местным жителям. Планируемая выработка хлебобулочной продукции составит 330 тонн в сутки.

ЗАО БКК «Коломенский» входит в число ведущих хлебопекарных компаний России (седьмое место по обороту) и является одним из лидеров рынка Москвы (второе место по обороту).