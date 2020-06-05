РИАМО - 5 июн. С апреля 2019 года по апрель 2020 года концентрация вредных веществ в воздухе столицы уменьшилась на 36%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Спутниковые снимки NASA показали, что концентрация вредных веществ в воздухе Москвы снизилась», - говорится в сообщении.

Также на улучшение экологической обстановки в мегаполисе повлиял режим самоизоляции. Положительная динамика в основном связана с существенным снижением интенсивности движения автотранспорта, который является основным источником выбросов в атмосферу города.

При режиме самоизоляции в жилых районах концентрации основных загрязняющих веществ оказались ниже уровней, которые фиксировались на территории столицы в 2019 году.