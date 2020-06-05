РИАМО - 5 июн. В Подмосковье региональное министерство инвестиций, промышленности и науки заключило соглашение о предоставлении земельного участка в городском округе Красногорск ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» без проведения торгов, на нем построят крупное производство чулочно-носочных изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Новую фабрику планируют ввести в эксплуатацию в середине 2021 года, это позволит значительно расширить производство.

«Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области была оказана административная поддержка в решении земельно-имущественных вопросов по участку для его последующего предоставления. Расширение производства позволит увеличить мощность предприятия в три раза и создать новые рабочие места», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

«Красногорская трикотажная мануфактура» основана в 2001 году. Это один из лидеров по производству чулочно-носочных изделий в России. На сегодня на производстве изготавливают продукцию под брендом такой крупной компании как Mothercare.

В Подмосковье предусмотрена возможность выделения земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом должно быть соблюдено условие — производство должно быть зарегистрировано на территории региона, а также оно должно предусматривать создание дополнительных рабочих мест.