РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Сотрудники полиции Люберец задержали мужчину, который украл из магазина продукты на 10 тысяч рублей, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от директора магазина на улице Кирова поселка Малаховка о том, что неизвестный из торгового зала совершил хищение продуктов. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«Участковым уполномоченным полиции Малаховского отдела полиции МУ МВД был установлен и задержан 45-летний житель республики ближнего зарубежья. В отношении задержанного дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.