РИАМО - 5 июн. Оперативники Московского уголовного розыска и управления внутренних дел по ЮВАО Москвы задержали троих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата в районе Выхино-Жулебино, сообщается на сайте МВД Медиа.

В местный отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности финансово-кредитной организации. Он сообщил, что в помещении банка на Лермонтовском проспекте сработала сигнализация.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники в медицинских масках с помощью троса, прикрепленного к автомобилю, разбили терминал. В тот момент в нем находилось свыше 6,5 миллионов рублей. Однако сообщники не успели реализовать свой план и вынуждены были скрыться», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Королеве Московской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Еще одного соучастника задержали в Волгоградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.