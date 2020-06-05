РИАМО - 5 июн. С 1 июня в Подмосковье открылось 260 библиотек после снятия ограничения на деятельность из-за коронавируса, с каждым днем их число растет, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
По данным на пятницу, библиотекари обслужили более 21 тысячи читателей, выдали и приняли более 66 тысяч книг.
С 8 июня Московская губернская универсальная библиотека впервые открывает летний онлайн-лагерь «Все лучшее от Губернской библиотеки». В него могут записаться дети младших и средних классов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии