РИАМО - 5 июн. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой открытие пришкольных лагерей в Ленинском городском округе перенесли на август, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Планируется, что в последний месяц лета на базе муниципальных образовательных учреждений будут работать 27 пришкольных лагерей, которые смогут принять более 600 детей в возрасте от семи до 15 лет», — говорится в сообщении.

Для обеспечения занятости детей и организации интересного досуга во время летних каникул с июня на базе учреждений дополнительного образования Центров «Импульс», «Гармония» и оздоровительного центра «Дельфин» действуют дистанционные досуговые площадки. Площадки продолжат работу и в июле месяце.

При снятии ограничительных мероприятий дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также одаренные, талантливые школьники смогут отдохнуть в выездных лагерях.

Родителям, которые приобретут путевки самостоятельно, будет предоставлена частичная компенсация. За дополнительной информаций можно обратиться в управление образования округа по телефону: 8 498 547-17-97.