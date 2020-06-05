РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске на территории индустриального парка «Коледино» завершается строительство хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский», его готовность составляет 95%, он оснащен оборудованием на 30%, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов.

В пятницу ход реализации инвестиционного проекта по строительству современного хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске проверили начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин и Козлов.

«Булочно-кондитерский комбинат общей площадью 40 тысяч квадратных метров готов на 95%. Остались работы по благоустройству, внутренней инженерии. Сейчас проводится газ, на очереди - вентиляция, внутренние коммуникации по снабжению здания холодной и горячей водой. Монтируются котельная, локальные очистные сооружения. Монтаж производственного технологического оборудования выполнен на 30%», - сказал Козлов.

Он добавил, что в середине июня предстоит холодный пуск без газа с электричеством, в начале августа будет горячий пуск. В середине августа - сдача объекта в эксплуатацию, а к концу августа - коммерческий пуск завода.

Здание состоит из нескольких отсеков: зоны хлебного и кондитерского производств, склада готовой продукции, экспедиции кондитерского и хлебного производства, а также зоны приготовления сырья и материалов. Полностью построены основное здание, административно-бытовой корпус, а также вспомогательные инженерные сооружения, в том числе насосная станция, трансформаторные подстанции, очистные сооружения. Проложены наружные сети.

Соглашение о создании производства подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев и главный акционер БКК «Коломенский», президент компании Sminex Алексей Тулупов в рамках сочинского экономического форума 14 февраля 2019 года.

В 2019 году БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино» на земельном участке общей площадью 10,1 гектара начал реализацию инвестиционного проекта по строительству нового современного хлебобулочного и кондитерского производства. Для реализации проекта создано новое юридическое ООО «Коломенское поле».

В настоящее время под торговой маркой комбината выпускается более 30 наименований хлебобулочной и 10 наименований кондитерской продукции. Самыми известными среди них являются: торт «Шоколадница», вафли «Коломенское», хлеб «Ржаной край», «Даниловский», выпечка «Мастер Пирогов». Ежесуточно компания продает порядка 370-390 тонн хлебобулочных изделий, месячная выручка компании достигает 1 миллиарда рублей.