РИАМО - 5 июн. В текущем году в Московской области будут закрыты все мусорные полигоны, в регионе будут работать только комплексы по переработке отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В 2013 году я обратился к президенту за поддержкой по закрытию свалок. В Подмосковье было 39 полигонов в черте городов. На них не существовало никакой технологии — просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Все это превращалось в зловоние. В 2020-м мы закроем все свалки», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в регионе останется только полигон «Тимохово», который на сегодняшний день уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов (КПО).

«Мы открываем на удаленных территориях мощные, современные, соответствующие самым высоким экологическим требованиям КПО», — добавил губернатор.

В пятницу Воробьев проверил работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов «Щелканово». Они будут завершены до конца июля этого года. С объекта вывезли около 20 тысяч тонн деградированных отходов и 5,1 тысячи тонн фильтрата.

На втором этапе проведут рекультивацию с устройством глиняного замка и строительством подпорной стены из габионов.

«В День эколога мы проверили, как ведутся работы в деревне Щелканово. Здесь были протесты экологов — мы их всегда слышим. Для Подмосковья экология имеет особое значение. От свалки тут не останется никакого следа», — подчеркнул Воробьев.

Данный земельный участок был предназначен для строительства КПО. В 2018 году здесь организовали площадку для временного накопления отходов. По условиям соглашения, эксплуатирующая организация должна была хранить их не более 11 месяцев, после чего площадку должны были ликвидировать, а земли — рекультивировать. Но обязательства не были выполнены.

Минэкологии Подмосковья и администрация Рузского округа направляли компании предупреждения, но они были проигнорированы. В марте на территории ввели режим ЧС и приняли беспрецедентное решение о реквизиции земельного участка для ликвидации экологического вреда.

«Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, правительство Московской области за большое внимание к объектам, которые влияют на экологию. Хотелось бы, чтобы виновные были наказаны, а здесь появилась рекреационная зона и развивался туризм», — сказала общественная активистка Наталья Куприна.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, на площадке «Щелканово» полностью завершается первый этап работ.

«Для того, чтобы очистить площадку, мы должны изъять остатки фильтрата, поменять пораженный грунт и сделать благоустройство», — добавил он.