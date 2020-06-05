РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В подмосковных Люберцах на Смирновской улице образовалась большая лужа на пешеходном переходе после сильного ливня, сообщил «РИАМО в Люберцах» житель округа.

В пятницу днем в Люберцах прошел кратковременный, но сильный дождь. В некоторых дворах и на дорогах образовались подтопления.

«На пешеходном переходе недалеко от АЗС на Смирновской улице образовалась большая лужа. Пешеходы вынуждены обходить ее по дороге, нарушая ПДД», - сказал житель.

Получить оперативный комментарий администрации округа о времени устранения данного подтопления на момент публикации не удалось.