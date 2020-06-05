РИАМО - 5 июн. В библиотеках подмосковного Реутова возобновляют выдачу книг жителям по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

Учреждения культуры в Подмосковье возобновляют деятельность в рамках поэтапного снятия ограничительных мер, действующих в регионе.

«Центральная городская библиотека Реутова, расположенная по адресу: улица Ленина, 2, начала работу по книговыдаче с 4 июня. Обслуживание жителей производится по предварительной записи по телефону: 8(495)528-64-11, на сайте библиотеки в разделе «Обратная связь», электронной почте: reutovbiblioteka@mail.ru и в социальных сетях», - говорится в сообщении.

С 8 июня откроется Центральная детская библиотека (Ленина, 14). Выдача книг будет проходить по предварительной записи по телефону: 8(495)528-56-19 или электронной почте: reutovcdb@mail.ru. Кроме того, с 8 июня заработает библиотека на Юбилейном проспекте, 38. Получить услугу возможно, предварительно позвонив по телефону: 8(495)791-12-19 или написав на почту: reutbib3@mail.ru.

«На первом этапе снятия ограничений библиотеки городского округа оказывают услугу по книговыдаче. Читальные залы закрыты для посещения во избежание распространения инфекции. Работники библиотек муниципалитета полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, одноразовыми перчатками и защитными экранами для лица», - отмечается в материале.

При посещении библиотек необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.