В Московском регионе начинается клубничный сезон. Как выбрать свежие и сладкие ягоды без химической обработки, на что стоит обратить внимание при покупке, рассказываем в видеоролике РИАМО.
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|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
В Московском регионе начинается клубничный сезон. Как выбрать свежие и сладкие ягоды без химической обработки, на что стоит обратить внимание при покупке, рассказываем в видеоролике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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