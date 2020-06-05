РИАМО - 5 июн. В пятницу пожарные деблокировали из автомобиля пострадавшего в ДТП на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Днем 5 июня в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения трех автомобилей в одной из машин оказался зажат человек», - говорится в сообщении.

На место прибыли дежурные смены ПСО 214 и ПСО 212 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Пожарные деблокировали пострадавшего - с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они сняли искореженные части автомобиля и извлекли из машины заблокированного водителя.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.