РИАМО - 5 июн. Подмосковье заняло первое место в РФ на рынке экспорта шоколадных кондитерских изделий, за первый квартал 2020 года на экспорт было отправлено продукции на 246,2 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За первый квартал текущего года из Подмосковья было экспортировано шоколадных кондитерских изделий на 66,7 миллиона долларов, что на 17% больше к аналогичному периоду прошлого года. По экспорту в этом направлении, так же как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идем первые среди регионов страны», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что среди основных направлений экспорта подмосковных кондитерских шоколадных изделий и какао стали страны СНГ, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«Лидерами продукции стали шоколад и пищевые продукты, содержащие какао, что в денежном выражении составляет 40,5 миллиона долларов», – заключил Разин.

Всего за первый квартал текущего года на экспорт отправили продукции на 246,2 миллиона долларов.