РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июн. Депутат подмосковных Котельников Михаил Набокин проинспектировал аптеку города, там он не выявил нарушений санитарных норм, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Депутат Котельников Михаил Набокин проинспектировал городскую аптеку ООО «Дост-фарм». Замечаний не выявлено. По просьбе пожилых жителей, которые находятся на патронаже у депутата, он приобрел медицинские маски», - говорится в сообщении.

Также депутат проверил в Кузьминском лесопарке соблюдение правил пребывания людей в зонах отдыха и выполнения ими санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Этот вопрос находится на особом контроле у временно исполняющего полномочия главы Котельников Сергея Жигалкина. Во время проверки явных нарушений не выявлено.