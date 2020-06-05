РИАМО - 5 июн. Акция «День детских улыбок» состоялась с 1 по 5 июня в Ленинском городском округе, волонтеры передали 66 семьям продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, лекарства, детское питание и подгузники, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Особую радость детям доставили подаренные им принадлежности для творчества.

«Благополучателями акции стали члены местного общества инвалидов, в том числе многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также остро нуждающиеся неполные семьи с детьми-инвалидами», — отметила председатель общественной организации инвалидов Наталья Рящина.

В период пандемии коронавируса многие семьи оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке, поэтому подобные акции очень значимы для социально незащищенных граждан.

«Большое спасибо! Находясь на самоизоляции, мы с дочкой уже загрустили. Получили наборы — оживились. Настроение бодрое, планы появились что-то вкусненькое приготовить, что-то нарисовать. Всегда приятно получать подарки и ощущать внимание. Здорово, что совершенно незнакомые люди заботятся о нас», — написала Марина Варламова в социальных сетях.

Акция была организована благотворительным фондом «Линия Сердца» при поддержке правительства Московской области и охватила свыше 2 тысяч детей.