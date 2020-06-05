РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 июн. В подмосковном Подольске во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ откроют 141 участковую избирательную комиссию (УИК), там будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, в том числе выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки, сообщается на сайте администрации округа.

В пятницу началась подача заявлений граждан, которые 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, будут находиться вне места жительства. Проголосовать до дня голосования можно в помещении УИК по месту жительства с 25 по 30 июня либо вне помещения для голосования.

«Процедура голосования будет сопровождаться серьезными санитарными мерами: измерением температуры, выдачей масок и перчаток, а также одноразовых ручек, которые избиратели заберут с собой на память об этом важном политическом событии 2020 года. В городском округе Подольск 266 тысяч избирателей. Для голосования откроют 139 УИК и два УИК в местах временного пребывания граждан», – сказал председатель Территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

По его словам, для тех, кто будет находиться на самоизоляции или карантине, предусмотрена процедура бесконтактного голосования. Члены комиссии приедут по указанному адресу, ящик для голосования и пакет с бюллетенем и заявлением о голосовании вне помещения оставят у двери, участник голосования наденет маску и перчатки, заполнит документы, заявление уберет в пакет, а бюллетень – в переносной ящик, который затем у него заберут.

Графики работы УИК еще не утверждены, но у жителей Подольска, которые не хотят голосовать в общем помещении, будет возможность сделать это не на территории размещения УИКов.

Бюллетень для голосования уже размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. В нем воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования – «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты. В одном из этих квадратов и нужно будет поставить знак.

Ознакомиться с поправками, предлагаемыми для внесения в Конституцию страны, можно будет в помещении для голосования. Информационные материалы будут распространять избирательные комиссии. Также большая работа по оповещению жителей о предстоящем важном событии возложена на СМИ.

Всероссийское голосование за поправки в Конституции пройдет 1 июля. Этот день объявлен выходным.