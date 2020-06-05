РИАМО - 5 июн. Среднерусский банк ПАО Сбербанк выдал банковские гарантии компании ООО «Спектрум-Холдинг", выполняющему проектные работы для строительства аэровокзального комплекса и объектов, расположенных на служебно-технической территории аэропорта Краснодара, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

ГК «Спектрум» – это многопрофильная инжиниринговая Группа, один из лидеров российского рынка в направлениях проектирование и управление проектами. Компания имеет огромный опыт в реализации масштабных проектов такого типа в России и за рубежом.

Выданные банком гарантии будут направлены на обеспечение исполнения обязательств компанией перед ООО «Аэротерминал» по договору.

Площадь нового проектируемого аэровокзала в Краснодаре составит около 75 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание терминала будет оборудовано десятью телетрапами. Пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза и достигнет 2600 пассажиров в час.

Новый терминал планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

"Строительство нового аэровокзала – это масштабный инфраструктурный проект, который обеспечит удобное и безопасное транспортное сообщение между городами. Мы понимаем всю важность строительства современного аэровокзального комплекса в одном из крупнейших городов страны и, со своей стороны, готовы участвовать в поддержке этого проекта. Уверен, появление такого объекта в Краснодаре станет существенным вкладом в развитие межрегиональной транспортной сети”, - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Е.В. Елисеев.

«Аэропорт Краснодар – это уникальный по своему масштабу и значимости проект. Он предполагает не только возведение аэровокзала, но и создание серьезной инфраструктуры, включая новую служебно-техническую территорию и административный блок. В перспективе объект станет региональным хабом, транспортно-логистическим узлом, выполняющим важную функцию в экономическом развитии страны. «Спектрум-Холдинг» ценит многолетнее сотрудничество и поддержку такого надежного партнера, как ПАО Сбербанк, что позволяет компании участвовать в реализации столь значимых проектов», - сказал генеральный директор «Спектрум-Холдинг» Владимир Иванов.