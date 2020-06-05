РИАМО - 5 июн. В столице с 2018 года число районов, где курсируют электробусы, увеличилось до 49, транспорт нового поколения курсирует на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города,сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«В приоритете обновления парка наземного транспорта Москвы – электрический транспорт. Столица закупает трамваи нового поколения, а также электробусы, которых уже больше, чем в любом городе Европы. С 2018 года число районов с электробусами в столице выросло до 49», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что электробусы показали себя надежными машинами, которые работают как и летом, так и зимой.

Ранее более 80% пользователей столичного портала «Активный гражданин» высоко оценили запуск электробусов, которые начали курсировать по маршруту №76 на северо-востоке столицы вместо автобусов.

Электробус в Москве соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Его салон вмещает 85 пассажиров.