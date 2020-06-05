РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в установке пандуса обратившемуся к нему за помощью в ходе дистанционного приема инвалиду-колясочнику, жителю микрорайона Купавна Балашихи Андрею Рождествину, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Юрием Мельником в ходе рабочего визита в микрорайон Купавна встретился с супругой заявителя Ольгой Рождествиной. Она рассказала, что раньше коляску удавалось спускать и поднимать своими силами, а сейчас для того, чтобы выйти погулять с мужем, приходится просить соседей и знакомых.

«Для того, чтобы пандус был удобным и соответствовал необходимым требованиям, придется частично установить его на газон. Необходимо, чтобы жители подъезда были не против и согласовали эти работы», – сказал Ефимов.

Он попросил Мельника связаться также с управляющей компанией, чтобы они оказали содействие в проведении работ.

«Постараемся в сжатые сроки отработать заявление капитана I ранга, подводника, чтобы уже этим летом он мог самостоятельно выезжать на прогулки», – подчеркнул Мельник.