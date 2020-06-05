РИАМО - 5 июн. Столичные росгвардейцы задержали стрелявшего из пневматического пистолета мужчину, который напал на экс-супруга своей сожительницы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в Северо-Восточном округе. Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из охраняемых магазинов.

«Незамедлительно прибыв на место вызова, росгвардейцы выяснили, что между двумя мужчинами на фоне ревности возник конфликт. Один из участников достал из сумки предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел несколько выстрелов в сторону соперника», – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что нарушитель стрелял из пневматического пистолета. В результате стрельбы пострадавших нет.

Для дальнейшего разбирательства участников конфликта передали сотрудникам полиции.