РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. МУ МВД России «Мытищинское» информирует о том, что на территории городского округа участились случаи мошеннических действий в отношении лиц пожилого возраста, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД.

«Наиболее распространенным считается телефонное мошенничество. Пожилым людям звонят и говорят, что их сын (внук) стал виновникам серьезного ДТП и задержан полицией, ему грозит большой срок тюремного заключения. Чтобы избавить его от этого, необходимо перечислить значительную сумму на банковский счет или передать лично», - говорится в сообщении.

Чтобы спасти родного человека, старики отдают все накопленные средства. Также имеют место факты якобы снятия порчи и сглаза.

«Преступники представляются соцработниками, сотрудниками ЖКХ, пенсионного или благотворительного фонда, чтобы войти в квартиру, сообщают о необходимой проверке (замене) сантехники, выдаче надбавки к пенсии, премии ветеранам, перерасчете квартплаты, срочном обмене денег на дому, якобы только для пенсионеров. Как правило, пока один из преступников отвлекает пенсионера, другой находит и похищает денежные средства», - добавляется в материале.

Мошенники также используют схему, связанную с хищением денежных средств с банковских карт, при которой для доступа к чужим банковским картам им необходимы паспортные данные граждан и ПИН-код от карты.

«Не разговаривайте с незнакомыми людьми! Тем более не пускайте их в дом. Если к вам пришли социальные работники, попросите представиться, предъявить удостоверение, перезвоните в Мытищинское управление соцзащиты населения, назовите фамилии и имена пришедших, опишите их внешность. Если полученная информация не совпадает, значит - это мошенники!» - уточняется в сообщении.

Ни при каких обстоятельствах не следует передавать в пользование свои сберегательные книжки (кредитные карты) и иные финансовые документы.

«Помните о том, что никто и ни в какой ситуации не имеет права требовать от вас назвать ПИН-код, даже сотрудник банка. Всегда проверяйте информацию. Позвоните родственнику, попавшему в беду, если его телефон не отвечает, не торопитесь, повторите попытку через 5 минут», - подчеркивается в материале.

В случае совершения мошеннических действий необходимо незамедлительно позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» по телефону: 8(495)581-74-01 или 112.