РИАМО - 5 июн. В течение пятницы в столице прогнозируется выпадение 15-20 миллиметров осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы июня, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы считаем, что сегодня среднее количество осадков будет около 5-10 миллиметров, но не исключено, что локально интенсивность дождей за день может достигнуть 15-20 миллиметров. Сегодня также, возможно, при грозе выпадение града», - сказала Позднякова.

Она отметила, что полуштормовая погода наблюдается в Москве в преддверии прогнозируемых теплых и жарких дней.

По ее словам, на выходных погоду будет определять антициклон. Дневная температура будет около 20-25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

Месячная норма осадков для июня составляет 75 миллиметров.