РИАМО - 5 июн. В течение пятницы в столице прогнозируется выпадение 15-20 миллиметров осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы июня, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что полуштормовая погода наблюдается в Москве в преддверии прогнозируемых теплых и жарких дней.
По ее словам, на выходных погоду будет определять антициклон. Дневная температура будет около 20-25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
Месячная норма осадков для июня составляет 75 миллиметров.
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