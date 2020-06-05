РИАМО – 5 июн. Хоккейный эксперт и комментатор канала «Матч ТВ» Алексей Бадюков рассказал, что Валерий Брагин назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею с единственной задачей — подготовить команду к Олимпиаде 2022 года.



Ранее пост тренера занимал Алексей Кудашов, который тренировал национальную команду с июля 2019 года.

«Брагин работал в молодежной сборной. Те, кто сейчас в основную сборную будут привлекаться, практически все прошли через него. Сейчас идет подготовка к Олимпиаде 2022 года. Здесь кандидатура Брагина выплывала сама собой», — сказал Бадюков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что Брагин сейчас будет готовить сборную с прицелом на Олимпиаду.