РИАМО - 5 июн. На день защиты детей мальчики и девочки из малообеспеченных семей Красногорска получили подарки от BABA YAGA, говорится в сообщении пресс-службы организаторов акции.

«В этом году празднование Дня защиты детей существенно отличается от предыдущих лет, но другой еще не значит хуже. И хоть все массовые мероприятия были отменены, детей все же удалось порадовать: подарки им передала сама BABA YAGA!» - говорится в сообщении.

В сказках Баба Яга далеко не всегда положительный персонаж, а вот в реальности – совсем другое дело. Современная бабушка очень любит детей, а главное – говорит с ними на одном языке, поэтому всегда безошибочно знает, какие подарки им придутся по вкусу.

Радиоуправляемые самолеты, часы, рюкзаки и скворечники BY, которые надо собрать своими руками – словом, те вещи, которые точно не оставят равнодушным ни одного ребенка, поднимут настроение и помогут провести праздник на отлично. Подарки от BABA YAGA направились малообеспеченным семьям в Красногорске.

Еще больше о современной BABA YAGA и ее деятельности можно узнать на ее личном сайте www.baba-yaga.com.