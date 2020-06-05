РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске в районе железнодорожной платформы Силикатная проходящий поезд сбил мужчину, проводятся следственные мероприятия, сообщается на сайте администрации округа.

«В районе железнодорожной платформы Силикатная проходящий поезд сбил мужчину 35-40 лет. По данному случаю проводятся следственные мероприятия. Подобные несчастные случаи происходят из-за несоблюдения гражданами правил безопасности при переходе железнодорожных путей, нахождения на железнодорожных путях в неустановленных местах и вблизи движущегося подвижного состава», - говорится в сообщении.

ОАО «РЖД» призывает граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными настилами, запрещен и несет угрозу жизни и здоровью. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 метров.

Запрещается переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными настилами, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. На станциях и перегонах не следует подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки.

Нельзя проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для пешеходов; через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

Использование наушников и мобильного телефона при переходе через железнодорожные пути строго запрещено.