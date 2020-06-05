РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. Глава Домодедова Александр Двойных наградил интернет-провайдеров округа почетными грамотами, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных наградил домодедовских интернет-провайдеров «Домолан», «Дружба», «РТС Телеком» и «Гигаком» почетными грамотами. За свой счет компании установили 73 камеры видеонаблюдения в центральной части города, которые фиксируют работу регионального оператора по уборке мусора», - говорится в сообщении.

Двойных поблагодарил провайдеров за помощь и организацию контроля за порядком на контейнерных площадках округа. Планируют оборудовать камерами все контейнерные площадки.