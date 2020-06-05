РИАМО - 5 июн. На сегодняшний день порядка 36 тысяч подмосковных строителей вернулись на объекты после временной приостановки работ из-за пандемии Covid-19, ранее на стройках работали 37 тыс человек, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Почти все строители вернулись на объекты. Отмечу, что большинство застройщиков создали безопасные условия труда для своих рабочих и соблюдают необходимые санитарные требования стандарта организации строительных работ в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

В частности, для каждого рабочего застройщик предусмотрел ряд мер, среди которых — обеспечение средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами, а также доставка на объект и организация питания.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806