РИАМО - 5 июн. В Московской области с 8 июня возобновляется плановая госпитализация в стационарные отделения больниц, также появится возможность получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизируется. Мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. Первым этапом восстанавливаем плановую медицинскую помощь, которую на время карантина пришлось отменить», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, со следующей недели в регионе возобновят плановую госпитализацию в стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, по следующим профилям: кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия и наркология.

Кроме того, в поликлиниках будет вестись прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию. Попасть к этим специалистам можно будет по направлению от терапевта, педиатра или врача общей практики.

Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону: 8 800 550-50-30. Также можно оформить заявку на посещение на портале госуслуг. На основании осмотра и данных рекомендаций врач примет решение о выдаче направления на прием или проведении телемедицинской консультации.

Для посетителей поликлиник будут действовать новые правила: разрешается вход только в перчатках и медицинских масках, допускается не более одного сопровождающего для пациента.

Кроме того, всем на входе будет проведена термометрия. Интервал между записями к специалисту будет не менее 30 минут, чтобы обеспечить проведение дезинфекционной обработки помещений. Также в поликлиниках нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

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