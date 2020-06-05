РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи Главного управления МЧС России в Московской области призвал граждан быть бдительными в отношении возможных мошеннических действий, сообщается на сайте администрации горокруга.

МЧС информирует об участившихся случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса на территории Московской области. Мошенники с мобильных телефонов обзванивают различные коммерческие организации, представляются должностными лицами МЧС России и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей комиссионной проверке пожарной безопасности объекта.

«Взамен на лояльное отношение проверяющих предлагают руководителям организаций и ответственным должностным лицам приобрести подарки для каждого члена комиссии в виде пакета с бутылкой хорошего спиртного и коробкой конфет либо отправить денежные средства. Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи Главного управления МЧС России в Московской области призывает граждан к бдительности и напоминает, что ведомство осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ», - говорится в сообщении.

Сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форме, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. Сотрудники МЧС не имеют права взимать денежные средства, а также подарки с граждан.

О фактах нарушения следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефону доверия Главного управления МЧС России по Московской области по номеру 8 (498) 505-41-70. С планом предстоящих проверок на 2020 год можно ознакомиться на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Московской области и Главного управления МЧС России по Московской области.



