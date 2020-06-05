РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 июн. На предприятии ООО «Фирма «КАЛИТА» по производству жалюзи в подмосковных Люберцах всего работают 111 сотрудников, по данным на 5 июня, на предприятии задействованы 77 из них, сообщил коммерческий директор предприятия Игорь Бритвин.

«Всего на предприятии работают 111 человек. Некоторые работают удаленно, график с количеством человек на производстве обновляется ежедневно. Сегодня (5 июня – ред.) на смену выходят 77 сотрудников, работа ведется с соблюдением всех мер безопасности при пандемии», – сказал Бритвин.

Он добавил, что на предприятии создан запас индивидуальных средств защиты для работников на 1,5-2 месяца. Работают также стюарды, которые следят за соблюдением правил безопасности. На рабочие места допускаются сотрудники строго в масках и перчатках, им при входе измеряют температуру и записывают ее в журнал. Везде нанесена социальная разметка для соблюдения дистанции, в том числе и в столовой.

На предприятии изготавливают рулонные шторы, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Чтобы приобрести продукцию, нужно зайти на сайт: https://foroom.ru и выбрать одно из нужных представительств по всей России.